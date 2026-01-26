Erste Schätzungen: Copperstone Resources Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Copperstone Resources Registered wird voraussichtlich am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,290 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz liegt die Prognose von 1 Analyst bei 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen SEK.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,613 SEK prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,420 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at