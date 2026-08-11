Corby Spirit and Wine Aktie
WKN DE: A1W8JQ / ISIN: CA2183491083
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11.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corby Spirit and Wine präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Corby Spirit and Wine lädt voraussichtlich am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,250 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Corby Spirit and Wine 0,220 CAD je Aktie eingenommen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 65,1 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 9,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 1,20 CAD im Vergleich zu 0,960 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 265,6 Millionen CAD, gegenüber 246,8 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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