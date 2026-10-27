Corby Spirit and Wine Aktie

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WKN DE: A1W8JQ / ISIN: CA2183491083

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corby Spirit and Wine stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Corby Spirit and Wine wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,310 CAD. Dies würde einer Verringerung von 13,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Corby Spirit and Wine 0,360 CAD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll Corby Spirit and Wine nach der Prognose von 1 Analyst 70,1 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,4 Millionen CAD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 1,15 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,17 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 257,6 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 271,7 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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