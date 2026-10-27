Erste Schätzungen: Corby Spirit and Wine stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corby Spirit and Wine stellt voraussichtlich am 11.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,310 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corby Spirit and Wine noch 0,360 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 75,4 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 70,1 Millionen CAD aus.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 1,15 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,17 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 257,6 Millionen CAD, gegenüber 271,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at