Core Laboratories Aktie

Core Laboratories für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EB9S / ISIN: US21867A1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Core Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Core Laboratories präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,192 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Core Laboratories in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 132,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 129,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,789 USD, gegenüber 0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 520,4 Millionen USD im Vergleich zu 523,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Core Laboratories Inc Registered Shs

mehr Nachrichten