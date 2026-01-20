Erste Schätzungen: Core Laboratories öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Core Laboratories präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,192 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Core Laboratories in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 132,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 129,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,789 USD, gegenüber 0,690 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 520,4 Millionen USD im Vergleich zu 523,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at