Erste Schätzungen: Core Laboratories vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Core Laboratories wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen, dass Core Laboratories für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,114 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 124,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 123,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,699 USD je Aktie, gegenüber 0,650 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 515,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 526,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at