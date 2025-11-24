24.11.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Core Main A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Core Main A wird voraussichtlich am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 15 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,739 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Core Main A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,06 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,11 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD im Vergleich zu 2,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 7,66 Milliarden USD, gegenüber 7,44 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

