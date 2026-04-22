Erste Schätzungen: Core Molding Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Core Molding Technologies präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,270 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,250 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 63,2 Millionen USD gegenüber 61,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 283,5 Millionen USD, gegenüber 273,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at