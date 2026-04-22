Core Molding Technologies Aktie

Core Molding Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928316 / ISIN: US2186831002

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Core Molding Technologies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Core Molding Technologies präsentiert voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,270 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,250 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 63,2 Millionen USD gegenüber 61,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 1,68 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,29 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 283,5 Millionen USD, gegenüber 273,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Core Molding Technologies IncShs

mehr Nachrichten