Core Molding Technologies Aktie
WKN: 928316 / ISIN: US2186831002
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Core Molding Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Core Molding Technologies lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,060 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 72,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite soll Core Molding Technologies 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 86,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 47,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Core Molding Technologies 58,4 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,29 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 275,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 273,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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