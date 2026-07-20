Core Molding Technologies Aktie
WKN: 928316 / ISIN: US2186831002
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Core Molding Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Core Molding Technologies stellt voraussichtlich am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,210 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 24,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 60,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,2 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 1,29 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 283,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 273,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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