Erste Schätzungen: Corebridge Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Corebridge Financial präsentiert voraussichtlich am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Corebridge Financial ein EPS von 3,62 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Corebridge Financial in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 26,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,31 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,72 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 19,57 Milliarden USD, gegenüber 18,72 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at