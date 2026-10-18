Corebridge Financial Aktie
WKN DE: A3DNJ2 / ISIN: US21871X1090
|
18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Corebridge Financial wird voraussichtlich am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,23 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 355,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,270 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,37 Milliarden USD gegenüber 5,05 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,57 USD aus. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 19,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corebridge Financial
|
06:21
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.26
|Ausblick: Corebridge Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Corebridge Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Corebridge Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Corebridge Financial
Aktien in diesem Artikel
|Corebridge Financial
|30,50
|-0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.