Erste Schätzungen: Corebridge Financial stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Corebridge Financial öffnet voraussichtlich am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Corebridge Financial -1,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Corebridge Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,66 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,680 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,97 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,72 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at