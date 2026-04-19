Corebridge Financial Aktie
WKN DE: A3DNJ2 / ISIN: US21871X1090
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corebridge Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Corebridge Financial stellt voraussichtlich am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,190 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll Corebridge Financial nach den Prognosen von 6 Analysten 5,12 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 63,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,14 Milliarden USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,97 USD aus. Im Vorjahr waren -0,680 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 21,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 17,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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