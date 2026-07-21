CoreCivic Aktie
WKN DE: A2DGL0 / ISIN: US21871N1019
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: CoreCivic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CoreCivic lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,344 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 618,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 538,2 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 1,08 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 2,56 Milliarden USD im Vergleich zu 2,21 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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