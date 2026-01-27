Erste Schätzungen: CoreCivic zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CoreCivic wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,184 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CoreCivic in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,55 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 577,8 Millionen USD im Vergleich zu 479,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,01 USD je Aktie, gegenüber 0,620 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 2,19 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at