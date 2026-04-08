Corem Property Group AB Registered a Aktie
WKN DE: A2JB4V / ISIN: SE0010714279
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Corem Property Group Registered A wird voraussichtlich am 22.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass Corem Property Group Registered A für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,220 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 10,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 805,8 Millionen SEK gegenüber 896,0 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,367 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,770 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,27 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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