Corem Property Group AB Registered a Aktie

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WKN DE: A2JB4V / ISIN: SE0010714279

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25.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corem Property Group Registered A wird sich voraussichtlich am 10.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,060 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Corem Property Group Registered A einen Verlust von -0,410 SEK je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 10,85 Prozent auf 798,8 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 896,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,270 SEK im Vergleich zu -2,770 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,21 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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