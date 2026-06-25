Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Corem Property Group Registered B wird voraussichtlich am 10.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,060 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,410 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Corem Property Group Registered B mit einem Umsatz von insgesamt 798,8 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 896,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent verringert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,270 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -2,770 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 3,21 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at