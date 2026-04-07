Erste Schätzungen: Corem Property Group Registered B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Corem Property Group Registered B wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass Corem Property Group Registered B im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 805,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 896,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,367 SEK im Vergleich zu -2,770 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 3,27 Milliarden SEK, gegenüber 3,47 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at