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CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CoreWeave mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CoreWeave wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Verlust von -1,169 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,630 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CoreWeave in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 110,80 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,847 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,440 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,65 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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