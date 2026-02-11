CoreWeave Aktie

CoreWeave für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: CoreWeave veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CoreWeave wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

24 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,500 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 USD je Aktie erzielt worden.

CoreWeave soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 26 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 107,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 747,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 25 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,338 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -2,020 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 5,11 Milliarden USD, gegenüber 1,92 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

