Cormedix Aktie
WKN DE: A2PF3G / ISIN: US21900C3088
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30.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cormedix legt Quartalsergebnis vor
Cormedix wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 141,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,504 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 311,7 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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