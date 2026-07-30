Erste Schätzungen: Cormedix legt Quartalsergebnis vor

Cormedix wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,238 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 96,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 141,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,504 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,25 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 334,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 311,7 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at