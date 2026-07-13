Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|
13.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corning legt Quartalsergebnis vor
Corning wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,753 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corning noch 0,540 USD je Aktie eingenommen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,75 Prozent auf 4,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 18,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Corning legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.07.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
03.07.26
|S&P 500-Wert Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corning-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.07.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag fester (finanzen.at)
|
01.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
01.07.26
|Handel in New York: S&P 500 schwächelt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
29.06.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)