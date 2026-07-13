Corning Aktie

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WKN: 850808 / ISIN: US2193501051

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corning legt Quartalsergebnis vor

Corning wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,753 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corning noch 0,540 USD je Aktie eingenommen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 19,75 Prozent auf 4,62 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,19 USD, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 18,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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