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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corning veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,878 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Corning 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Corning 4,10 Milliarden USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,28 Milliarden USD, gegenüber 15,63 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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