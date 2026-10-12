Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|
12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Corning veröffentlicht voraussichtlich am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,878 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Corning 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,02 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Corning 4,10 Milliarden USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,83 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,28 Milliarden USD, gegenüber 15,63 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corning Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Corning stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Corning-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Papier Corning-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corning von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Corning Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Corning Inc.
|139,72
|2,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.