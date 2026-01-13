Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Corning verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Corning lädt voraussichtlich am 28.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,707 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,39 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 24,59 Prozent auf 4,36 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning noch 3,50 Milliarden USD umgesetzt.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,52 USD im Vergleich zu 0,580 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 16,36 Milliarden USD, gegenüber 13,14 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
