Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh stellt voraussichtlich am 23.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,400 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,5 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,86 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 312,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 291,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at