Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh Aktie

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WKN DE: A3EMMV / ISIN: US92540K1097

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07.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,468 USD je Aktie gegenüber 0,330 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 77,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh 69,0 Millionen USD umsetzen können.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,35 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 315,5 Millionen USD, gegenüber 291,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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