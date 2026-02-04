Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV American Depository Share Repr 10 Sh wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,407 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,120 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 13,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 72,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 64,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD im Vergleich zu 2,55 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 283,0 Millionen USD, gegenüber 251,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

