Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV wird voraussichtlich am 23.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen, dass Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,041 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 MXN je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 74,7 Millionen USD für Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,37 Milliarden MXN erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,232 USD, während im vorherigen Jahr noch 5,47 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 311,4 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,57 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at