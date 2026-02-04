Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV Aktie
Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,041 USD aus. Im letzten Jahr hatte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV einen Verlust von -0,240 MXN je Aktie eingefahren.
Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 72,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,70 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 282,6 Millionen USD, gegenüber 4,63 Milliarden MXN im Fiskalvorjahr.
