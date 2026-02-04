Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV Aktie

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J1LW / ISIN: MX01VE0M0003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,041 USD aus. Im letzten Jahr hatte Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV einen Verlust von -0,240 MXN je Aktie eingefahren.

Basierend auf den Einschätzungen von 6 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 72,4 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,31 Milliarden MXN im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,135 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,70 MXN je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 282,6 Millionen USD, gegenüber 4,63 Milliarden MXN im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

mehr Nachrichten

Analysen zu Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV 3,04 84,24% Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter erwartet -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen