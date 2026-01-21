Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int Aktie
WKN: 913833 / ISIN: US22002T1088
|
21.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Corporate Office Properties Trus stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,329 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Corporate Office Properties Trus nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 179,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 183,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 708,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 753,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Corporate Office Properties Trus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Corporate Office Properties Trus stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int
Aktien in diesem Artikel
|Corporate Office Properties TrustShs Of Benef.Int
|30,33
|-0,46%