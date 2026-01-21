Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Corporate Office Properties Trus stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,329 USD je Aktie gegenüber 0,310 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Corporate Office Properties Trus nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 179,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 183,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 708,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 753,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at