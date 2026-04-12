Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corporate Office Properties Trus stellt voraussichtlich am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,331 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Corporate Office Properties Trus noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 184,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 187,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,35 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 748,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 763,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at