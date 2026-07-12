Erste Schätzungen: Corporate Office Properties Trus stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corporate Office Properties Trus wird sich voraussichtlich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten schätzen, dass Corporate Office Properties Trus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 188,9 Millionen USD gegenüber 189,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,33 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,34 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 764,0 Millionen USD, gegenüber 763,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at