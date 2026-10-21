Corsair Gaming Aktie
WKN DE: A2QBQA / ISIN: US22041X1028
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corsair Gaming präsentiert Quartalsergebnisse
Corsair Gaming wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Corsair Gaming in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 336,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 345,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,899 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,47 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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