Erste Schätzungen: Corsair Gaming präsentiert Quartalsergebnisse

Corsair Gaming wird voraussichtlich am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,117 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Corsair Gaming in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 336,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 345,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,899 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,44 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,47 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at