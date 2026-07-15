Erste Schätzungen: Corteva legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corteva wird voraussichtlich am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,22 USD aus. Im letzten Jahr hatte Corteva einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,59 Milliarden USD – ein Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Corteva 6,46 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,75 USD je Aktie, gegenüber 1,60 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 18,35 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 17,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at