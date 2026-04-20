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WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corteva mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Corteva gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,17 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,950 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,64 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 22 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,67 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,60 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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