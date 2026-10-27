Corteva Aktie

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WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corteva präsentiert Quartalsergebnisse

Corteva wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,019 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,470 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Corteva nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 1,77 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 32,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 17,51 Milliarden USD, gegenüber 17,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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