Corteva Aktie
WKN DE: A2PKRR / ISIN: US22052L1044
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Corteva präsentiert Quartalsergebnisse
Corteva wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,019 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,470 USD erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Corteva nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 1,77 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 32,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 USD im Vergleich zu 1,60 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 17,51 Milliarden USD, gegenüber 17,40 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
|
06:21
|Erste Schätzungen: Corteva präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.26
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Corteva-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Titel Corteva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Corteva von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.10.26
|Handel in New York: S&P 500 steigt (finanzen.at)
Analysen zu Corteva Inc Registered Shs When Issued
Aktien in diesem Artikel
|Corteva Inc Registered Shs When Issued
|10,63
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.