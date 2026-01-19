Erste Schätzungen: Corteva stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corteva lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 18 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,219 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,98 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,24 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 23 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,33 USD aus, während im Fiskalvorjahr 1,30 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 17,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 16,91 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at