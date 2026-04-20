Corticeira Amorim SGPS Aktie

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WKN: 875180 / ISIN: PTCOR0AE0006

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corticeira Amorim SGPS gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Corticeira Amorim SGPS gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Corticeira Amorim SGPS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,120 EUR je Aktie gewesen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 212,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 229,4 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,502 EUR, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 864,1 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 861,0 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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