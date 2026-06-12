Corus Entertainmen b Aktie

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12.06.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Corus Entertainment B legt Quartalsergebnis vor

Corus Entertainment B lädt voraussichtlich am 26.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.05.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,033 CAD. Das entspräche einem Gewinn von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,040 CAD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 257,7 Millionen CAD aus – eine Minderung von 13,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Corus Entertainment B einen Umsatz von 297,8 Millionen CAD eingefahren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,170 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,650 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 960,6 Millionen CAD, gegenüber 1,13 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

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