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WKN DE: A2AFXS / ISIN: US2210151005

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Corvus Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Corvus Pharmaceuticals wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,147 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Corvus Pharmaceuticals noch -0,130 USD je Aktie verloren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 8 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,681 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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