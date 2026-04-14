COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie

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WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: COSCO SHIPPING Energy Transportation gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

COSCO SHIPPING Energy Transportation wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,610 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte COSCO SHIPPING Energy Transportation 0,150 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 59,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 9,11 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,72 Milliarden CNY umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,93 CNY je Aktie, gegenüber 0,850 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 33,26 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 23,85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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