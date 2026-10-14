COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie
WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: COSCO SHIPPING Energy Transportation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
COSCO SHIPPING Energy Transportation wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll COSCO SHIPPING Energy Transportation nach der Prognose von 1 Analyst 7,80 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,47 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,27 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,850 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,29 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,85 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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