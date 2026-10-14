COSCO SHIPPING Energy Transportation Aktie

COSCO SHIPPING Energy Transportation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 892640 / ISIN: CNE000001BD6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: COSCO SHIPPING Energy Transportation zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COSCO SHIPPING Energy Transportation wird voraussichtlich am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,450 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll COSCO SHIPPING Energy Transportation nach der Prognose von 1 Analyst 7,80 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 42,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,47 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,27 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,850 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,29 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 23,85 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A- 22,70 4,85% COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
10.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.10.26 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.10.26 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen