Erste Schätzungen: CoStar Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CoStar Group wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

18 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,285 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll CoStar Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 928,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 19 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 781,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,88 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus. Im Vorjahr waren 0,020 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten im Durchschnitt 3,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at