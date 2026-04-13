Erste Schätzungen: CoStar Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CoStar Group stellt voraussichtlich am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,183 USD aus. Im letzten Jahr hatte CoStar Group einen Verlust von -0,040 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 17 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 897,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 22,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CoStar Group einen Umsatz von 732,2 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 3,81 Milliarden USD im Vergleich zu 3,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at