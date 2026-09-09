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09.09.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Costco Wholesale präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Costco Wholesale gibt voraussichtlich am 24.09.2026 die Zahlen für das am 31.08.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

32 Analysten schätzen im Schnitt, dass Costco Wholesale im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,55 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 5,87 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Costco Wholesale in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 94,83 Milliarden USD im Vergleich zu 86,16 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,52 USD im Vergleich zu 18,21 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 302,26 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 275,24 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

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