Erste Schätzungen: Costco Wholesale veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Costco Wholesale lädt voraussichtlich am 05.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 28 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,54 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Costco Wholesale 4,02 USD je Aktie eingenommen.

Costco Wholesale soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 69,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 25 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,30 USD, gegenüber 18,21 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 31 Analysten auf durchschnittlich 297,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 275,24 Milliarden USD generiert wurden.

