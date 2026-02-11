Erste Schätzungen: Coterra Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Coterra Energy wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

24 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,474 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,87 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 29,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 25 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,19 USD je Aktie, gegenüber 1,50 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 7,50 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at