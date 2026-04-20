Erste Schätzungen: Coty A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Coty A wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,001 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Coty A noch ein Verlust pro Aktie von -0,470 USD in den Büchern gestanden.

Coty A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,27 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,440 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 5,78 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,89 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at